Інцидент стався у військкоматі Усть-Ілімська.

Стрілянина сталася у військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області Російська Федерація. В результаті нападу поранений начальник призовної комісії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався 26 вересня. 25-річний чоловік відкрив вогонь у військкоматі в Іркутській області. В результаті поранення отримав начальник призовної комісії.

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Потерпілого винесли до машини швидкої допомоги. Спочатку повідомлялося, що він загинув, але пізніше цю інформацію спростували. Метою стрільця став воєнком Олександра Єлісєєва. У нього випустили шість куль. Він знаходиться важкому стані в реанімації.

Стрілка вже затримали. Ним виявився якийсь Руслан Зінін, 1997 року народження. За попередніми даними, чоловік безробітний і його планували мобілізувати.

Очевидці повідомили, що перед стріляниною, Зінін сказав:"Зараз всі поїдемо додому".

На інцидент вже відреагував Іркутський губернатор Ігор Кобзєв

"В голові не вкладається подія. Мені соромно, що подібне відбувається в той час, коли ми навпаки повинні бути єдині. Повинні боротися не один з одним, а проти реальних загроз", - заявив Кобзєв.

СК РФ відкрив кримінальну справу за статтею 317 "Посягання на життя співробітника правоохоронного органу" та статтею 222 "Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів" КК РФ.

Мати 25-річного Руслана Зініна повідомила, що хлопець "дуже переживав через повістку, яка прийшла найкращому другові", який не служив в армії.

"Останнім часом Руслан жив у бабусі. Вранці він сказав їй, що пішов у військкомат добровольцем. Потім ми не могли до нього додзвонитися, а потім побачили ці новини. Самому Руслану повістка не приходила, але вчора вона прийшла його найкращому другові. Руслан був дуже засмучений через це, тому що друг його в армії не служив. Говорили, що буде часткова мобілізація, а виходить, що беруть всіх", - розповіла Марина Зініна.

За словами жінки, вона не знає, звідки у сина зброя.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових у запасі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У британській розвідці вважають, що в Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

Експерти відзначають, що навіть ця Обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення. Також цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, у Севастополі російські окупанти вручили чоловікам призовного віку близько тисячі повісток.

25 вересня відразу в декількох регіонах Росії почалися масові протести проти мобілізації, зокрема, в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Якутії. За повідомленнями ЗМІ, основний склад протестувальників складали жінки-матері і дружини чоловіків, яким прийшли мобілізаційні повістки.

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