Російські солдати заявили, що з бойовиків "ДНР" фактично сформовані загороджувальні загони, які стежать за "дисципліною" серед мобілізованих.

Російські мобілізовані записали відеозвернення до лідера РФ Володимира Путіна, в надії, що диктатор відреагує на їхні скарги про незліченні злочинні дії з боку військового командування та бойовиків з "ДНР".

Відповідний "крик про допомогу" записали в суботу, 25 лютого, солдати з Іркутської області полку 1439. У ролику, який опублікував канал "Люди Байкалу", вони зазначили, що їм просто "більше нікуди звертатися".

"Командуванню байдужі наші життя... Командування вже шостий раз заповнює свій штат новими мобілізованими. Просимо допомоги. Звертатися більше нікуди", - заявили російські солдати.

Відео дня

За словами мобілізованих, їх незаконно передали в підпорядкування першій Слов'янській бригаді "ДНР" і тепер використовують, як "гарматне м'ясо" на фронті.

"Безпосередньо говорить командування, що ми витратний матеріал, - заявляють мобілізовані у відеозверненні. - Командири з "ДНР" стріляють з автоматів по наших мобілізованих, так як [солдати] відмовляються йти в штурмові підрозділи", - кажуть вони.

Видання вказує, що це не перше подібне звернення з боку полку 1439. Раніше солдати вже намагалися достукатися до військового командування РФ, констатуючи, що їх батальйон практично знищений.

Звернення солдатів РФ до Путіна

Зазначимо, що в рамках повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України російське військове керівництво намагається здобути перевагу над ЗСУ чисельністю своїх військ. Раніше українські солдати повідомляли, що окупанти воюють, як зомбі - лізуть вперед У шаленій кількості за вказівкою своїх командирів.

Однак не всім російським солдатам подобається відповідна тактика керівництва, яке абсолютно не цінує їхнє життя на полі бою: періодично вони намагаються достукатися до Кремля й російського лідера Володимира Путіна, в надії, що щось зміниться.

Нещодавно відповідне звернення до Путіна записали окупанти з Ярославської області. Вони поскаржилися на обман з боку своїх командирів та заявили, що у них абсолютно не було зброї для боїв з ЗСУ.

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