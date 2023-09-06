Українська авіація за добу завдала 12 ударів по супротивнику, зазначили у Генштабі.

Втрати ворога на 6 вересня в Україні відчутно зросли - українські воїни за добу уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два ворожі пункти управління, склад боєприпасів, два райони зосередження озброєння, військової техніки й особового складу, повідомив у середу Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

За його даними, наші воїни також поцілили в один зенітно-ракетний комплекс супротивника і три артилерійські засоби.

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"...авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника", - зазначили у Генштабі.

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Вранці 6 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші захисники та захисниці відбили атаки росіян біля низки населених пунктів на Донбасі, а також дали "по зубах" супротивнику біля села Роботине Запорізької області.

Варто зазначити, що РФ на нашій землі вже зазнала колосальних втрат. Загальні втрати ворога на 6 вересня 2023 року приблизно становлять 266 290 осіб. Крім того, ліквідовано, зокрема, 5 тис. 685 артилерійських систем супротивника.

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