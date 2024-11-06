Також в ніч проти 6 листопада було знищено понад 30 БпЛА, які намагалися атакувати міста України.

Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення станом на 6 листопада серед особового складу склали близько 702 тисячі 900 осіб. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, упродовж минулої доби наші захисники ліквідували 1 тис. 250 російських окупантів.

За інформацією Генштабу, також знищено чимало ворожої техніки, зокрема:

танків - 9 тис. 214 (+6 одиниць за добу);

бойових броньованих машин - 18 тис. 592 (+11);

артилерійських систем - 20 тис. 170 (+20);

РСЗВ / MLRS - 1 тис. 245 (+0);

засоби ППО - 996 (+0);

літаків - 369 (+0);

гелікоптерів - 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 18 тис. 366 (+57);

крилаті ракети - 2 тис. 631 (+0);

кораблі /катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 28 тис. 333 (+55) од;

спеціальна техніка - 3 тис. 588 (+1).

Водночас в Генштабі поінформували, що у ніч проти 6 листопада ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, також випустив по Україні 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел - РФ, Чауда - ТОТ Криму.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 07:30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях. 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ на війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, з початку 2024 року Сили оборони України знищили та підбили 3 179 ворожих танків. Тобто за 10 місяців поточного року українські військові вивели з ладу умовно 102 танкові батальйони армії РФ.

Водночас таким собі "днем танкіста" для росіян у 2024 році називають 12 травня, коли, за даними Генштабу ЗСУ, українські підрозділи за добу уразили 31 танк РФ.

Це означає, що протягом однієї доби російські окупанти втратили знищеними та підбитими цілий танковий батальйон. У Міноборони України наголосили, що такі втрати можуть коштувати бюджету РФ щонайменше 9 млрд доларів США.

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