ЗСУ 'закопали' купу росіян з технікою: Генштаб оновив втрати ворога

Зокрема, знищено 19 ворожих танків, 17 ББМ, 38 артсистем та 84 БПЛА.

Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення станом на 31 жовтня серед особового складу склали близько 694 тисячі 950 осіб.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, упродовж минулої доби наші захисники ліквідували 1 тис. 310 російських окупантів.

За відомостями Генштабу, також знищено чимало ворожої техніки, зокрема:

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танків – 9 тис. 156 (+19 одиниць за добу);

бойових броньованих машин – 18 тис. 450 (+17);

артилерійських систем – 20 тис. 13 (+58);

РСЗВ – 1 тис. 243 (+1);

засоби ППО – 994 (+8);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 тис. 63 (+84);

крилаті ракети – 2 тис. 627 (+2);

кораблі /катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

У Генштабі ЗСУ додали, що "мінусовано" також:

автомобільної техніки та автоцистерн - 27 тис. 961 (+121) одиниці, спеціальної техніки - 3 тис. 570 (+3).

Важливі новини України про війну

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська на Времівському напрямку готуються до наступу на броньованій техніці. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки розповів, що застосування бронетехніки для підтримки живої сили планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області.

Відповідні навчання ворог вже провів на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Крім того, загарбники готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.

Водночас, за словами Волошина, окупанти продовжують використовувати багі та мотоцикли для швидкого пересування між позиціями та доставки особового складу та певних видів озброєння. Це дозволяє також противнику швидко пересуватись і не підриватись на мінних полях. Однак по них ефективно відпрацьовують безпілотники ЗСУ.

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