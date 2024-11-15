Темпи зростання втрат РФ в останні два місяці в 1,6 раза перевищують середні щоденні показники 2023 року.

Журналістам вдалося встановити імена 78 329 російських військових, убитих на війні в Україні. Темпи приросту ліквідованих нині є найвищими з початку війни.

Таких висновків дійшли журналісти Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона", проаналізувавши відкриті дані. Показники осінніх місяців перевищують минулорічні в півтора раза, а дані 2022 року і зовсім у більш ніж удвічі.

Журналісти зазначили, що зараз середній вік ліквідованих становить 38 років, а в перші місяці вторгнення в Україну переважно гинули 21-річні.

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"Протягом вересня 2024 року щодня в середньому ми фіксували повідомлення про загибель 140 російських військових... Показники жовтня стали ще вищими - підтверджувалося в середньому 152 смерті росіян на добу", - зазначили журналісти.

За їхніми даними, темпи зростання втрат РФ в останні два місяці в 1,6 раза перевищують середні щоденні показники 2023 року. Тоді фіксували близько 90 смертей щодоби.

"Зростання втрат може бути результатом наступу російських сил у Донецькій області, як-от штурм Вугледара, який було захоплено на початку жовтня, і штурм Покровська, бої на підступах до якого тривають", - аналізують журналісти.

Серед інших можливих причин, як зазначили журналісти, може бути поступове підтвердження російських втрат у Курській області РФ.

Видання повідомило, що найбільше втрат серед добровольців, які підписали контракт і поїхали на війну. Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати і зараз становить 16 551 тис. - це 23% від загальної кількості підтверджених втрат РФ.

Крім цього, журналісти зазначили, що на початку війни переважно гинули 21-річні контрактники, які служили в елітних підрозділах. У 2023 році типовим ліквідованим був 34-річний ув'язнений, який поїхав воювати прямо з в'язниці. "До осені 2024 року портрет середньостатистичного російського військового знову змінився. Тепер найчастіше гинуть добровольці", - констатували журналісти.

Щонайменше 56% усіх убитих - це ті, хто не були пов'язані з армією на момент початку війни. При цьому журналісти уточнили, що не змогли встановити, як саме потрапили на війну 28% ліквідованих.

Контрактники перед відправкою на війну проходять мінімальну підготовку, яка триває від трьох до десяти днів. Навіть пропагандисти звернули увагу, що багато добровольців вбиті або зникли безвісти протягом 12-18 днів після підписання контракту.

Однак, регіони РФ продовжують успішно залучати все нових охочих поїхати на війну і померти. Розвідки США і Британії оцінюють щомісячну кількість добровольців ЗС РФ у 25-30 тис. чоловік.

З початку осені втрати добровольців перевищили втрати навіть серед ув'язнених (20% усіх встановлених смертей) і мобілізованих (13%).

Також видання уточнило, що з початку вторгнення РФ втратила в Україні 4 338 офіцерів, зокрема 8 генералів і ще 477 осіб у званні від підполковника і вище.

Видання припустило, що реальні втрати РФ на війні в Україні набагато вищі. "Ми припускаємо, що на даний момент наш аналіз... може охоплювати від 45% до 65% від реальної кількості вбитих... З урахуванням цієї оцінки, реальна кількість ліквідованих... може бути в діапазоні від 120 506 до 174 064 осіб", - зазначили журналісти.

Втрати РФ в Україні

РФ почала активні штурми в Курській області з метою прорвати оборону ЗСУ. "М'ясні штурми" свідчать про непідготовленість росіян, які зазнають великих втрат.

Аналітик видання BILD Юліан Репке повідомив, що контрнаступ РФ перетворився на катастрофу для російського диктатора Путіна і його генералів. Ворог зазнає великих втрат.

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