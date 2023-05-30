Українська авіація упродовж доби завдала вісім ударів по ворожих силах, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби російські окупанти завдали, зокрема, понад 40 авіаційних ударів по позиціях українських військ та населених пунктах України, проте наші воїни потужно відповіли їм.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у Facebook у вівторок увечері, 31 травня. "Загалом протягом доби противник завдав 44 авіаційних та одного ракетного удару, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - зазначили у Генштабі.

За його даними, авіація Сил оборони України за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

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Крім того, українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили три пункти управління, район зосередження живої сили ворога, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби супротивника.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 30 травня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони України знищили майже дві роти російських окупантів та знешкодили дев’ять одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Вранці 30 числа Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники зосередили головні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

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