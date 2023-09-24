За минулу добу Сили оборони України знищили 390 російських загарбників.
Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Російської Федерації станом на 24 вересня 2023 року орієнтовно склали близько 275 тисяч 850 осіб.
Крім того, українські захисники та захисниці знищили:
- танків ‒ 4662 (+7) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2);
- артилерійських систем – 6233 (+23);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 531 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18);
- спеціальна техніка ‒ 914 (+2).
Водночас кількість знищених ракет, літаків та гелікоптерів, кораблів та катерів, підводних човнів та РСЗВ не змінилась.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, Сили оборони відбили атаки російських загарбників на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, витісняють ворога в районі Вербового.
Авіація Збройних сил України минулої доби, 23 вересня, завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.