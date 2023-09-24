Знищено 23 артилерійські системи, 21 безпілотник і 7 танків.

За минулу добу Сили оборони України знищили 390 російських загарбників.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Російської Федерації станом на 24 вересня 2023 року орієнтовно склали близько 275 тисяч 850 осіб.

Крім того, українські захисники та захисниці знищили:

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танків ‒ 4662 (+7) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2);

артилерійських систем – 6233 (+23);

засобів протиповітряної оборони ‒ 531 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18);

спеціальна техніка ‒ 914 (+2).

Водночас кількість знищених ракет, літаків та гелікоптерів, кораблів та катерів, підводних човнів та РСЗВ не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони відбили атаки російських загарбників на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, витісняють ворога в районі Вербового.

Авіація Збройних сил України минулої доби, 23 вересня, завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

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