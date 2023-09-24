Наші військові уразили ЗРК, артилерію та радіолокаційну станцію ворога.

Авіація Збройних сил України минулої доби, 23 вересня, завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як зазначається у ранковому зведенні Генштабу, бійці з підрозділів ракетних військ уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію ворога.

Водночас загарбники знову атакували територію України дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". В результаті роботи Сил протиповітряної оборони було знищено 14 з 15 "шахедів".

Відео дня

Крім того, російські окупаційні війська завдали 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок атак РФ , на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Постраждали також приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - останні новини

Українські військові продовжують просуватися в районі Роботиного на Запоріжжі. Ворог має дуже насичену оборону, тому рух Сил оборони не такий швидкий.

Також ЗСУ продовжують наступ в районі Вербового. Там українські воїни прорвали оборону.

Втрати сторони, що обороняється – росіян – все ще залишаються вищими, ніж втрати України.

Вас також можуть зацікавити новини: