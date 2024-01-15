Зокрема, знищено шість ББМ, три артсистеми, 23 БпЛА.

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку минулої доби склали 485 осіб та 44 одиниці військової техніки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Три доби поспіль російські терористи активно завдають авіаударів. Минулої доби зафіксовано 41 випадок. Продовжують активні штурмові та наступальні дії - 51 за вчора. Знову задіюють бронетехніку. Середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень", - заявив він.

Також, за словами командувача, вчора ворог здійснив два ракетних удари та 715 артобстрілів.

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Тарнавський поінформував, що найгарячіше на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але скрізь наші воїни завдають ворогу значних втрат, особливо у живій силі.

"Загальні втрати загарбників в операційній зоні ОСУВ Таврія за минулу добу склали 485 осіб та 44 одиниці військової техніки. Зокрема, шість ББМ, три артсистеми, 23 БпЛА. Знищено ворожий пункт управління БпЛА", - зазначив він.

Втрати окупантів в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, втрати ворога на 15 січня в Україні зросли - на Авдіївському напрямку Сили спеціальних операцій ЗСУ ліквідували групу російських окупантів.

Оператори ССО відкрили по окупантах вогонь з міномета. Унаслідок вогневого ураження трьох окупантів знищено, ще двоє - отримали поранення.

Протягом минулої доби, 14 січня, на фронті між українськими воїнами та російськими окупантами відбулося 94 бойових зіткнення. У Генштабі ЗСУ зазначили, що на Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога, який не припиняє намагатися оточити Авдіївку. На цьому напрямку відбито 11 атак з боку супротивника.

Росія на українській землі вже зазнала колосальних втрат. Загальні втрати ворога на 15 січня 2024 року становлять приблизно 370 тисяч 980 окупантів.

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