Зокрема, знищено 5 танків, 5 ББМ, 4 артсистеми, 8 БпЛА, 5 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку минулої доби склали 368 осіб та 29 одиниць військової техніки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, окупанти продовжують піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 23 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення та здійснив 702 артобстріли.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога минулої доби склали 368 осіб та 29 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 танків, 5 ББМ, 4 артсистеми, 8 БпЛА, 5 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки", - заявив Тарнавський.

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Втрати окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ за минулу добу, 16 січня, ліквідували ще 730 російських окупантів на фронті. Станом на сьогоднішній ранок втрати країни-агресорки Росії становлять близько 372 820 осіб.

Українські захисники на Авдіївському напрямку знищили ворожу групу, яка висунулася вночі для штурму позицій Сил оборони.

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