За словами головнокомандувача ЗСУ, деякі угруповання військ будуть переформатовані.

Деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії Російської Федерації з перших днів повномасштабного вторгнення, тому потрібна ротація. Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Один з моїх пріоритетів – налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. Зокрема, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії Російської Федерації з перших днів повномасштабного вторгнення", – наголосив він.

За словами Сирського, важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом.

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"Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися. Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу", - наголосив головком.

Він повідомив, що триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ. За словами Сирського, за десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів.

"Наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів – спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління. Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл", - зазначає Сирський.

Ротація в ЗСУ - останні новини

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на ротацію виводять підрозділи, що брали участь в найскладніших боях, - минулого року, а тепер – оборонних.

Ротація та виведення підрозділів на відновлення тривають на ділянках, де це дозволяє оперативна ситуація.

Раніше бригада, яка два роки обороняла Авдіївку, пішла на ротацію. Бійці побажали витримки підрозділам, які змінили їх.

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