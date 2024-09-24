В операціях застосовували системи Patriot та С-200.

Зухвала тактика української протиповітряної оборони, відточена за два роки планування, завдала істотного удару по колись домінуючому повітряному флоту Росії.

Як йдеться у статті The Times, під час засідок застосовувалися ракети радянських часів. Високопоставлений офіцер української військової розвідки розкрив журналістам деталі спільної з Повітряними силами операції. Так, у травні 2022 року Україна вирішила відновити систему С-200 та застосовувати її на фронті.

Спочатку розшукали офіцерів, які раніше експлуатували ці зенітні ракетні комплекси, а потім - інженерів, здатних відновити їх. Перший запуск відбувся восени 2023 року, але тоді ракети не влучили в ціль через зміну траєкторії польоту А-50. Однак військовий каже, що ця операція все одно мала позитивний ефект.

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"Ми показали приклад військово-повітряним силам, щоб вони не боялися бути обстріляними. З першої спроби, коли ми запустили дві ракети, вони побачили, як швидко ми сховали пускові установки і евакуювалися - ніхто навіть не помітив, де ми знаходимося", - розповів офіцер ГУР.

Вже цього року Повітряні сили ЗСУ прийняли виклик, використавши встановлені на вантажівки німецькі батареї Patriot. "Це було дуже ризиковано, тому що ми повинні були під'їхати на Patriot дуже близько до фронту. Це радар, пускова установка, джерело живлення, машина охорони. Це п'ять або шість великих машин", - розповів підполковник ВПС України.

14 січня батарея ЗРК чекала на А-50, що перетинав Азовське море з літаком командного центру Іл-22. Російські екіпажі вважали, що перебувають далеко за межами досяжності будь-якої наземної загрози. У них було менше двох хвилин перед влучанням ракет - А-50 впав у море, а Іл-22 отримав пошкодження.

Після цього російське командування відвело А-50 за межі досяжності Patriot, однак до них все ще могли дістати С-200. 23 лютого українська батарея С-200 під командуванням ГУР вдарила по другому літаку, який перебував приблизно за 170 кілометрів від лінії фронту.

Під час іншої операції українським силам вдалося завдати окупантам нових втрат. Військові використали систему С-300 з увімкненим радаром як приманку та заманили літаки в зону дії Patriot. "Вони з радістю вилетіли знищувати С-300 і тут з'явився Patriot. З шести літаків два були збиті С-300, а чотири - Patriot", - розповів підполковник ВПС.

19 квітня ГУР уразила за допомогою С-200 російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, він розбився над Ставропольським краєм, коли виконував місію з запуску крилатих ракет по Україні. "З того часу вони змінили відстань пуску ракет. Ми відтіснили їх від деяких цілей, які вони могли атакувати", - додав офіцер.

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