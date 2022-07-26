Ліквідовано 35 мотострілецьких і 10 танкових полків.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Збройні Сили України знищили п'ять ворожих загальновійськових армій.

Про це розповів радник глави офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, українські військовослужбовці знищили 1 730 ворожих танків і 3 950 броньованих машин. Це приблизно 54 і 124 батальйонних комплекти відповідно.

"Зараз виходить, що ми повністю знищили в Україні 35 мотострілецьких полків і 10 танкових полків. Це виходить 10 мотострілецьких дивізій або п'ять загальновійськових армій. П'ять загальновійськових армій тут поховали з 10 існуючих в Російській Федерації", - сказав Арестович.

Також він повідомив, що захисники України знищили 14 дивізіонів РСЗВ і 70 дивізіонів ствольної артилерії РФ.

Раніше експерти підрахували мінімальні втрати Російської Федерації на війні в Україні.

Тим часом директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Сполучені Штати Америки оцінюють втрати Росії в Україні "в районі 15 тисяч убитих і десь в три рази більше поранених".

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗСУ знищили командно-спостережний пункт Росгвардии на Херсонському напрямку.

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