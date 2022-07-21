Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США оцінюють втрати Росії в Україні "в районі 15 тисяч убитих і десь утричі більше поранених".
Про це він заявив на форумі з безпеки в Аспені, цитувати кореспондентка CBS News Олівія Газіс.
"Останні (дані) за часом оцінки від розвідувального співтовариства США складають в районі 15 тисяч убитих і десь в тричі більше поранених", - сказав він.
Також він розповів і про втрати України.
"І українці теж постраждали - ймовірно, трохи менше, але все ж, ви знаєте, це значні втрати", - додав директор ЦРУ.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.
Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.
Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.
Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.
У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.
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