У боях українські сили знищили 38 750 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США оцінюють втрати Росії в Україні "в районі 15 тисяч убитих і десь утричі більше поранених".

Про це він заявив на форумі з безпеки в Аспені, цитувати кореспондентка CBS News Олівія Газіс.

"Останні (дані) за часом оцінки від розвідувального співтовариства США складають в районі 15 тисяч убитих і десь в тричі більше поранених", - сказав він.

Також він розповів і про втрати України.

"І українці теж постраждали - ймовірно, трохи менше, але все ж, ви знаєте, це значні втрати", - додав директор ЦРУ.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.

Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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