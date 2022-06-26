З підбитого гвинтокрила повалив густий чорний дим, поділився захисник України.

Український десантник збив російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі Ка-52. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск. Ракета влучила у "вертушку". З підбитого "Алігатора" повалив густий чорний дим", - повідомив військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України Назар.

25 червня стало відомо, що українська авіація вдарила по скупченнях росіян на півдні нашої держави, були ліквідовані, зокрема, два ворожих танки, 7 одиниць іншої броньованої техніки й 46 супротивників.

Нагадаємо, українські військові за час повномасштабного вторгнення РФ, яке розпочалося рано вранці 24 лютого, збили 217 літаків та 184 гелікоптери.

Вас також можуть зацікавити новини: