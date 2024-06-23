Після бойової роботи зафіксували вибухи.

Сили оборони України знищили пункт управління мотострілецького полку Росії, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області (РФ. За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена", – повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Сили оборони вразили ще одну важливу ціль Росії – склад "шахедів"у Краснодарському краї РФ. Також, крім "шахедів" там були знищені кваліфіковані інструктори, які готували персонал з обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2", та курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем

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Напередодні аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти почали свій літній наступ на фронті. Зокрема, про це може свідчити збільшення активності на напрямку Торецьк-Горлівка, де протягом року було спокійніше.

Тим часом у Генштабі повідомили про успішне знищення російських сил та засобів – лише протягом минулої доби було ліквідовано 1270 ворожих військових, а також купу ворожої техніки.

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