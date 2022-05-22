Пілот збитого ворожого літака не встиг катапультуватися, зазначив радник міністра внутрішніх справ.

У неділю, 22 травня, в Луганській області українські військовослужбовці збили одномісний броньований дозвуковий штурмовик російських окупантів Су-25.

Ворожий літак збили бійці 3 роти 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України, повідомив у Telegram радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його даними, російський Су-25 збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger". Геращенко додав, що пілот борту не встиг катапультуватися.

"Вдалині догорають залишки Су-25 збитого бійцями 3 роти 80 бригади на Луганщині годину тому. "Stinger" спрацював на відмінно!...", - поділився радник міністра.

Нагадаємо, війська Російської Федерації вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Спершу окупанти бомбили військові об'єкти, а потім обстрілювали й мирні населені пункти, в тому числі на Луганщині.

Потім противник почав наступати на частини сходу нашої країни.

Українські війська давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 21 травня в нашій державі знищено приблизно 28 тис. 850 супротивників і, зокрема, 204 ворожі літаки.

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