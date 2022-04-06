Українська армія перетворила на металолом величезну кількість російських танків. Цією технікою можна було б озброїти кілька європейських країн.
Як йдеться у повідомленні Міноборони України, за весь час повномасштабного вторгнення Збройні Сили України знищили та захопили 676 російських танків. Це майже на 200 одиниць більше, ніж перебуває на озброєнні в шести європейських державах разом взятих.
Міноборони порівняло втрати російських танків з озброєнням Угорщини, Австрії, Словаччини, Чехії, Хорватії та Словенії. Вони мають в наявності стільки одиниць такої техніки:
- Угорщина – 176 танків.
- Чехія – 116 танків.
- Хорватія – 72 танки.
- Австрія – 52 танки.
- Словенія – 44 танки.
- Словаччина – 20 танків.
Отож, разом ці держави мають 480 танків. Натомість ЗСУ вже знищили майже на 200 російських танків більше.
"І зупинятися вони точно не збираються, поки російська нечисть не забереться з України", - наголосили в Міноборони.
Раніше повідомлялося, що один український танк вступив у бій з ворожою колоною. Українським танкістам вдалося знищити кілька одиниць російської техніки.