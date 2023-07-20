Захисники України за добу уразили понад 10 ворожих артилерійських засобів, зазначили у Генштабі.

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала по районах зосередження живої сили російських загарбників сім ударів.

Артилеристи й ракетні війська за цей же час уразили ворожий склад боєприпасів, чотири райони зосередження озброєння, живої сили та військової техніки супротивника, повідомив у четвер, 20 липня, у своєму зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, також уражено 11 артилерійських засобів окупантів, які знаходилися на вогневих позиціях.

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19 липня увечері Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу наші воїни поцілили у дев'ять ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях, знищили два ворожих розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня, стільки ж засобів протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби.

Варто зазначити, що Росія на нашій землі вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 19 липня 2023 року становлять приблизно 239 480 окупантів. Крім того, супротивник втратив багато техніки, у тому числі 4 573 артилерійських систем та 3 885 дронів оперативно-тактичного рівня.

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