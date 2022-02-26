Також Олексій Арестович заявив, що російські військові "масово здаються в полон".

Втрати росіян за сьогодні становлять понад тисячу вбитими і близько 2,5 тисяч пораненими.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що російські військові "масово здаються в полон", і навіть старші офіцери вже потрапляють в полон - сьогодні захоплені начальник штабу військової частини та командир танкового батальйону.

"Нещасних хлопців-строковиків ми набрали понад 300 осіб вже", - додав радник.

При цьому Арестович нагадав, що у Міністерстві оборони буде створена "гаряча" телефонна лінія для матерів російських солдат, де вони зможуть дізнатися про долю своїх синів.

"Це наш жест доброї волі для російських матусь, синів яких путінський режим божевільний вбиває пачками тут, в Україні", - додав він.

Арестович розповів, що дані втрат техніки зараз уточнюються.

"Загальні втрати - понад тисячу вбитими і десь 2,5 тисяч пораненими", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 26 лютого, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з початку війни було вбито 3,5 тисяч російських солдат, ще менше як 200 було взято в полон.