Українська авіація упродовж минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження сил ворога, зазначили у Генштабі.

Сили оборони України упродовж минулої доби, 25 квітня, уразили низку ворожих цілей, знищено два безпілотники-шпигуни різних типів - "Орлан-10" і "Зала".

Ракетні війська та артилеристи уразили чотири райони зосередження живої сили супротивника, а також радіолокаційну станцію, йдеться у зведення Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у середу вранці, 26 квітня.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу", - зазначили у Генштабі.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги намагаються активно наступати на таких напрямках - Авдіївському, Мар’їнському та Бахмутському. Найзапекліші бойові дії тривають за два міста - Мар’їнка і Бахмут.

Супротивники на нашій землі зазнають величезних втрат. Втрати РФ в Україні вже становлять 187 770 загарбників. Також ліквідовано 2 437 ворожих дронів.

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