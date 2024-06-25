Біля Вовчанська йдуть бої, поділився Генштаб української армії.

Загальні втрати ворога на 25 червня 2024 року збільшилися, - українські воїни упродовж минулої доби уразили, зокрема, один район зосередження озброєння та військової техніки супротивника й два склади боєприпасів.

Наші захисники також поцілили у три місця скупчення ворожого особового складу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. У Генштабі додали, що супротивники намагалися йти в атаку на низці напрямків й отримали "по зубах".

"…На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, росіяни на початку травня почали активно наступати в Харківській області й захопили кілька населених пунктів, які знаходяться на кордоні. Пізніше захисники нашої країни сповільнили наступальні дії ворога.

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Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті було гаряче, зокрема, на Курахівському напрямку, - там супротивники марно намагалися здійснювати штурми біля міста Красногорівка (Донецька область).

За відомостями аналітиків DeepState, російським окупантам вдалося просунутися у цьому населеному пункту. Згідно з картою, яку оновлюють експерти, супротивники намагаються наступати на Красногорівку з трьох боків.

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