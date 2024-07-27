Росіяни вночі били по українській землі, однак всі ворожі повітряні цілі знищили наші захисники.

Упродовж доби в Україні ліквідовано шість ворожих спостережних пунктів, дев'ять бліндажів, одну вогневу позицію, один польовий пункт зберігання боєприпасів два наземні пункти управління дронами й взводний опорний пункт супротивника.

Такою інформацією поділилися Сили оборони півдня. У зоні їхньої відповідальності за добу знищено 116 російських окупантів, три човни супротивника, а також чимало техніки та озброєння, у тому числі п'ять мотоциклів, 16 одиниць автотехніки, бойову броньовану машину та сім гармат.

Крім того, ліквідовано один міномет, станцію супутникового зв’язку Starlink, станцію радіоелектронної боротьби й чотири розвідувальних дрони.

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Супротивники у ніч на суботу, 27 липня, також втратила понад 10 безпілотників різних типів, якими бив по нашій землі, поділився командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Крім того, Росія даремно запускала по нашій землі авіаракету.

"У ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області та чотирма ударними БПЛА Shahed із Приморсько-Ахтарська - РФ", - поділився він. За даними Олещука, ворожі цілі наші воїни ліквідували у Київській, Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

"Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: чотири розвідувальні БПЛА Supercam, один ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост", один БПЛА (тип встановлюється), два баражувальні боєприпаси "Ланцет", - підкреслив командувач Повітряних сил ЗСУ.

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Супротивники вже тривалий час намагаються активно наступати на частині сходу України, в тому числі в Донецькій області, й спромоглися захопити кілька населених пунктів. Крім того, вороги активно застосовують проти тилових регіонів дрони-камікадзе й ракети.

Українські воїни активно протидіють загарбникам, - знищують і живу силу РФ, і ворожі ракети та безпілотники. Втрати ворога на 27 липня 2024 року такі: ліквідовано приблизно 573510 загарбників, 12736 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2403 крилаті ракети.

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