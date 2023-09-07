У підрозділів ракетних військ та артилерії значний "врожай" за цю добу.

Українська авіація та артилерія завдали численних ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 18 ударів по ворогу. Водночас підрозділами ракетних військ та артилерії було уражено 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Російські окупанти своєю чергою завдали 10 ракетних та 69 авіаційних ударів, 51 раз обстріляли позиції наших військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

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Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила в Україні близько 266 290 своїх військових та тисячі одиниць озброєння та техніки.

Напередодні українські сили знищили військовий склад російських військ на Бахмутському напрямку фронту, де зберігалися керовані ракети 9М127 "Віхрь". Ці ракети ворог запускав по Україні з вертольотів Ка-50 і Ка-52.

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