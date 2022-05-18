Принаймні у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Журналісти ідентифікували дружину російського окупанта з перехопленої спецслужбами розмови, у якій вона радила катувати і вбивати українських дітей.

Про це йдеться у матеріалі "Схем".

Жінка скаржилась на українських дітей, які були депортовані до Росії, і які відмовлялися святкувати 9 травня, оскільки це "не їхнє свято". Росіянка описала чоловіку, як би вона їх за це карала.

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", - заявила жінка окупанта.

Голос жінки на записах СБУ, як встановили "Схеми", належить громадянці РФ Юлії Копитовій.

Своє звірство росіянка аргументувала тим, що українські діти, підрісши, стануть "нациками" і будуть мститися за жорстокість російських загарбників: "Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы".

Чоловік Юлії – Володимир Копитов. У соцмережах він характеризує себе як "настоящий псих, но не аморал".

Йому – 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області. Наразі фото в його соцмережах немає, публічним він залишив тільки статус про те, що "глубоко женат".

Його дружині, Юлії, 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії. Вона теж не показує у соцмережах своє життя. Проте це активно роблять її родичі.

Принаймні у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном. Юлія говорити не захотіла. Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини.

– Вы в курсе, что ваш голос и голос вашей жены Юлии попали на записи СБУ и они были опубликованы? – запитав у Копитова журналіст "Схем".

– Нет, – відповів військовий.

Після цього журналіст дав послухати Копитову фрагмент перехопленої розмови.

– Не ваш голос? – запитав журналіст.

– Не знаю. Не знаю, чей это голос, но это голос не моей жены.

– А мы можем с ней поговорить?

– Нет.

Відмовилась говорити по суті і його матір. Вона сказала, що не може спілкуватись з сином, тому що з ним нібито немає зв'язку.

Журналісти дали прослухати запис СБУ і їй.

– Я какое отношение имею к этому всему? Что вы мне мозг полощете?

– Это ваш сын и ваша невестка.

– Мой сын там что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь.

Як писав УНІАН, у Харківській області у телефонах окупантів знаходять записи звірств, які ти вчиняли раніше в інших областях України, зокрема на Київщині.

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