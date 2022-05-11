Російська жінка вважає, що коли українські діти виростуть, то вони "стануть нациками".

Мешканці РФ закликали своїх солдатів, які воюють в Україні, вбивати та катувати українських дітей.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

За повідомленням СБУ, це шокуюче перехоплення вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною. Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.

"Цю істоту жіночої статі" обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування "Дня победы". Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – сказала жінка російського окупанта.

При цьому вона заявили, що коли вони виростуть, то "стануть такими ж нациками". Вона також заявила, що ненавидить українців, і розстріляла б їхніх дітей.

Навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти…

"Очевидно одне: "руZZкій мір" – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався", - зазначили в СБУ.

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