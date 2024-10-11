Військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович розповів, що росіяни просунулися в районі населеного пункту Піщане на Куп'янському напрямку.
Він стверждує, що що на їхньому відтинку фронту тривають постійні бої та відбиття ворожих штурмів, а ворог щодня пішими порядками атакує їхні позиції, а також застосовує техніку.
"Ситуація доволі складна через те, що в районі Піщаного вони просунулися аж до Кругляківки. Через цей виступ доволі складно тримати фронт і оборону. Тому наразі всі заходи для стабілізації використовуються, і ми намагаємося зробити цю ситуацію якомога контрольованішою, але це доволі складно", - сказав він у етері телеканалу "Еспресо".
За його словами, мета росіян - вийти на оборонний рубіж по річці Оскіл, розбити угруповання, щоб у Сил оборони не було можливості маневрувати через дорогу, яка сполучає Куп'янськ і Борову.
"Але наразі ворогу не вдається це зробити. Спільними зусиллями з суміжними бригадами ми тримаємо оборону", - додав боєць.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Російські окупанти використовують на сході України велику кількість резервів, боєприпасів та зброї. Про це заявив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко.
За словами Назаренка, бої відбуваються майже кожної години по всій лінії розмежування. Він додав, що армія РФ продовжує використовувати тактику штурмів малими групами.