Зек переконував, що не вбивав людину, але його термін каже про зворотнє.

Воїни К2 54 ОМБр взяли в полон зека-вагнерівця Лузакова Івана Васильовича. Найманець намагався чинити опір, але втекти йому не вдалося.

Воїни опублікували відео взяття окупанта у полон. Під час допиту на полі бою найманець намагався приховати, що воює у складі ПВК "Вагнер", а згодом підтвердив, що його завербували у четвертій колонії. Там він відбував покарання нібито за побиття людини, яке спричинило смерть. Термін - 12 років ув'язнення.

На запитання воїнів, як вагнерівець потрапив у полон, він відповів: "Йшли з пораненими на евакуацію". Втім, окупант зізнався, що повоював тільки три дні на цій позиції, а також переконував, що нібито займався евакуацією.

Відео дня

"Welcome to hell (Ласкаво просимо до пекла - УНІАН), с*ка", - сказали воїни.

Зеки-вагнерівці на війні проти України

Росія відкрито вербує на війну проти України ув'язнених. Раніше УНІАН вже повідомляв, що лідер ПВК "Вагнер" Пригожин особисто їздить по колоніях і "мотивує" росіян ставати "гарматним м'ясом".

Ставлення до зеків не найкраще. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. "Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

Зокрема, нещодавно найманці стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Відео зі стратою Євгена Нужина опублікував близький до ПВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявляв, що Нужин "зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми".

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