Ситому нібито погрожували вбивством його сина, який мешкає у Франції.

Лідер ПВК "Вагнера", "кухар Путіна" Євген Пригожин звинуватив Францію в причетності до замаху на "його людину" в ЦАР Дмитра Ситого. Влада Франції відкидає звинувачення.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна в коментарі CNN назвала ці звинувачення черговим прикладом російської пропаганди.

"Ця інформація є неправдивою. ... Це хороший приклад російської пропаганди та химерної уяви, яка іноді характеризує цю пропаганду. Я не буду коментувати позицію "Вагнера" в цілому. ... Мені б багато хотілося про них сказати, але зараз не час", — додала вона.

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Замах на Дмитра Ситого

Напередодні стало відомо, що Центральноафриканській Республіці "людина Пригожина", керівник культурного центру "Русского дома" Дмитро Ситий, якого ЗМІ пов'язують із золотодобуванням "вагнерівців" в Африці, отримав травму. Це сталося після того, як отримав посилку і вона вибухнула в його руках.

Посольство РФ В ЦАР в суботу ввечері заявило, що стан Ситого залишається "стабільним і серйозним". Він нібито втратив багато крові і лікарі продовжують боротися за його життя.

Пригожин раніше стверджував, що Ситий отримав посилку з Того з фотографією його сина, який проживає у Франції. Нібито до посилки була прикріплена записка з погрозою, що він отримає його голову, якщо "росіяни не заберуться з африканського континенту".

Пригожин стверджував, що звернувся до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з тим, щоб воно ініціювало процедуру оголошення Франції державою-спонсором тероризму у зв'язку з інцидентом в ЦАР.

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