Громадяни РФ не мають втратити свій шанс запобігти перетворенню своєї держави у велику Північну Корею, вважає президент України.

Президент України Володимир Зеленський подякував росіянам, які не бояться протестувати проти війни Росії в Україні.

Про це йдеться в його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією і розповідає правду, розповідає реальні факти своїм друзям, своїм близьким і рідним. І особисто тій дівчині, яка увійшла до студії "Першого каналу" з плакатом проти війни. Тим, хто не боїться протестувати. Поки що ваша країна не закрилася остаточно від усього світу, перетворившись на дуже велику Північну Корею. Ви маєте боротися, ви маєте не втратити й свій шанс", - підкреслив президент.

Нагадаємо, російські війська вранці 24 лютого увірвалися на територію України. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Після вторгнення Росії в Україну низку країн Заходу покарали РФ новими економічними санкціями, з держави-агресора почали йти великі компанії.

Активні росіяни, зокрема, в Москві та Санкт-Петербурзі, брали участь в антивоєнних мітингах, проте заходи жорстко припиняли силовики. ЗМІ писали про сотні затриманих активістів.

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