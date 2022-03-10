У МАГАТЕ заявили, що причина збою поки не ясна.

Служба нагляду за ядерною безпекою організації Об'єднаних Націй втратила зв'язок зі своїми віддаленими системами, які контролюють ядерний матеріал на Запорізькій атомній електростанції в Україні.

Про це організація повідомила в середу, передає видання Reuters.

Оголошення Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) було зроблено на наступний день після того, як в ньому говорилося, що теж саме сталося на об'єктах з радіоактивними відходами в Чорнобилі, поруч з недіючою електростанцією, яка стала місцем найстрашнішої ядерної катастрофи в світі в 1986 році.

Обидва об'єкти знаходяться під контролем російських сил, але експлуатуються українським персоналом в умовах, які, на думку МАГАТЕ, загрожують безпеці об'єктів.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі "стурбований раптовим припиненням таких потоків даних в штаб-квартиру МАГАТЕ у Відні з двох майданчиків, де присутні великі кількості ядерного матеріалу у вигляді відпрацьованого або свіжого ядерного палива та інших типів ядерного матеріалу".

У МАГАТЕ заявили, що неясно, що викликало збій, додавши, що передачі з інших ядерних об'єктів в Україні, в тому числі з трьох інших діючих атомних електростанцій, тривають. Стан обладнання, яке припинило передачу, був "невизначеним", йдеться в повідомленні.

"Ці недавні події посилили зростаючу стурбованість МАГАТЕ з приводу впливу конфлікту на Україні на безпеку, фізичну безпеку і гарантії на ядерні об'єкти країни", — заявили в МАГАТЕ.

Гроссі закликав до тристоронньої зустрічі з Україною і Росією для забезпечення безпеки ядерних об'єктів України.

Нагадаємо, раніше з'явилися фото наслідків обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС.

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