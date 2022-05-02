РФ везе трупи росіян невеликими партіями та виключно в нічний час.

Як свідчить нове перехоплення розмов окупантів, вони намагаються маскувати шалені втрати на війні в Україні.

Як повідомляє СБУ, для цього РФ везе трупи росіян невеликими партіями та виключно в нічний час.

"Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже "напіврозкладений вантаж 200", який треба додатково ідентифікувати", - зазначає СБУ й публікує аудіоперехоплення із Запорізької області.

Нижче наводимо фрагмент перехопленої розмови окупантів:

– Ти Макійовича відправляв?

– Його сьогодні привезли, за попередніми даними. Ось має впізнати його сьогодні.

– Дружина переймається, його вже 6 днів везуть.

– Їх маленькими пачками везуть, щоб народ не ох**вав. І вночі…

За словами загарбника, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, станом на ранок 2 травня українські військові знищили вже 23 тисячі 800 окупантів.

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