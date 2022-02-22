Мешканці ОРДЛО мають самостійно перетнути КПВВ на лінії розмежування або пункту пропуску на кордоні із РФ.

Україна готова прийняти людей, які вирішать покинути ОРДЛО й виїхати на контрольовану Україною територію.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В міністерстві зазначили, що на тлі загострення на Донбасі питання гуманітарної підтримки громадян, які вирішили повернутися з ОРДЛО актуалізувалося. Там наголосили, що Україна має план гуманітарного реагування на посилення обстрілів та цинічну і злочинну поведінку Кремля.

"Ми готові взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним – житлом, їжею, медикаментами, всім, що потрібно, людей, які приймуть рішення покинути територію ОРДЛО", - зазначила міністр Ірина Верещук.

Мешканці ОРДЛО мають самостійно перетнути КПВВ на лінії розмежування або пункту пропуску на кордоні із РФ. На сьогодні з усіх КПВВ регулярно працює тільки піший перехід у Станиці Луганській.

Перебуваючи в ТОТ, або вже після прибуття на підконтрольну Україні територію вони можуть звернутися за допомогою на "гарячі" телефонні лінії служби цивільного захисту: Луганська область - 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00; Донецька область - 062-645-82-82, 050-347-90-70; Харківська область - 057-700-30-90. При цьому слід дзвонити на номер тієї області, в якій знаходяться.

"У телефонному режимі ви маєте повідомити на "гарячу" лінію оперативної чергової служби цивільного захисту своє місце перебування (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) і конкретизувати, якої саме допомоги потребуєте. Чергові "гарячих" ліній проінструктують вас, як діяти, куди рухатися, якщо йдеться про самостійне прибуття до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги", - розповіли в МінТОТ.

У міністерстві додали, що наразі йде процес напрацювання вирішення практичних проблем, що виникають в процесі переміщення жителів ОРДЛО.

Окрім цього, громадяни України з окупованих територій можуть звернутися за допомогою до неурядових гуманітарних організацій:

"Восток SOS". Контакти з загальних питань: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86. Також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги;

"Донбас SOS" надає інформаційну та юридичну допомогу переселенцям і українцям на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110;

"Право на захист". Офіси є в Сєвєродонецьку, Слов'янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Гаряча лінія для допомоги тимчасово переміщеним особам: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90;

Гуманітарна місія "Пролісок" допомагає з речами першої необхідності, юридичні консультації. Гаряча лінія: 0932022232;

"Данська рада з питань біженців" допомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр правової допомоги: 0 800 213 103;

"Червоний Хрест" в Україні - допомагає переселенцям. Контакти: Луганська область - 050 267 43 57; Донецька область - 050 450 69 90, 062 646 03 33.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого їх ватажками - Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником були підписані відповідні "документи".

Після заяви Путіна США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичний вихід з "Мінська".

Міжнародне співтовариство не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії.

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх.

Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває і ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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