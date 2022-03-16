В умовах воєнного часу важливо максимально зберігати спокій.

З 24 лютого більшості українців доводиться жити в умовах війни. У такі непрості часи вкрай важливо слідувати простим правилам, які допоможуть зберегти життя.

9 порад, до яких потрібно прислухатися, щоб вижити в умовах війни, назвав автор Instagram-каналу bezdomnie.ua.

Правило 1: не панікувати

В умовах воєнного часу важливо максимально зберігати спокій. Це допоможе зберегти не тільки вашу психіку, а й психіку рідних, близьких і всіх людей, що знаходяться поруч.

Правило 2: не виходити на вулицю в період дії комендантської години і вуличних боїв

Не варто зайвий раз наражати себе на небезпеку. У воєнний час, коли діє комендантська година, будь-яка людина може викликати підозри, якщо вона знаходиться на вулиці.

Правило 3: не лізти в підвал та інші непристосовані для бомбардувань місця

У разі авіаударів та іншої атаки з боку ворога, людина ризикує опинитися під завалами, якщо вона ховається в непризначеному для укриття підвалі. У таких підвалах ризики загинути куди вище.

Правило 4: дотримуватися правила двох стін

У разі "прильоту" перша стіна бере на себе удар. А друга стіна може захистити людину від осколків.

Правило 5: не підходити до вікон

Коли на вулиці відбуваються вуличні бої або ж існує ризик обстрілів, знаходження біля вікон в рази збільшує ризики. Людина може отримати осколкове поранення або бути травмованою, якщо скло виб'є ударною хвилею.

Правило 6: стежити за рівнем зарядки мобільного телефону

В умовах війни будинок, вулиця або місто, можуть виявитися знеструмленими в будь-який момент. Тому телефон повинен бути завжди зарядженим. У разі відключення світла сучасні смартфони можуть "прожити" без підзарядки не так і багато, тому варто заздалегідь потурбуватися про те, як не втратити зв'язок з близькими. Можна тримати два телефони, користуватися ними по черзі.

Правило 7: стежити за кількістю заготовленої провізії та в разі необхідності поповнювати запаси

Без їжі людина почне швидко втрачати сили і не зможе думати про свою безпеку. Вкрай важливо контролювати обсяги запасів і регулярно (по можливості) докуповувати продукти. Варто продумати й те, чим можна харчуватися в умовах відсутності світла, води та газу. Відмінно підійдуть снеки, сушені фрукти, консерви та інше.

Правило 8: сидіти вночі з вимкненим світлом, щоб не залучати мародерів

Під час війни багато мародерів намагаються проникнути в будинки, де живуть люди. Адже там, як вважають грабіжники, точно будуть запаси їжі, гроші та інші речі, що потрібні злодіям. Якщо ж в будинку буде вимкнено світло, то мародери можуть подумати, що люди звідти виїхали і вивезли все з собою.

Правило 9: намагатися спати, їсти та пити воду в достатній кількості, щоб не виснажуватися

Кожна людина, яка зараз перебуває в умовах війни, повинна пам'ятати, що бої рано чи пізно припиняться, а ось загублене через голод і стрес здоров'я відновити буде непросто.

Раніше УНІАН вже повідомляв більш детально про правило двох стін і те, яке місце в будинку найбезпечніше при вибуху.

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