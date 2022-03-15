Правило двох стін може врятувати вам життя, якщо будинок торкнеться вибуховою хвилею.

З 24 лютого в Україні йде війна з Росією. Армія РФ нерідко обстрілює житлові будинки, скидає на них бомби і ракети. Українці ховаються від обстрілів в бомбосховищах і підвалах, але не всі укриття є безпечними. В такому випадку більш надійним порятунок стане ваш будинок.

Які укриття не вважаються безпечними

Багато офіційних укриттів є непристосованими до справжньої загрози. Особливо це стосується підвалів житлових будинків. Деякі сховища не тільки не врятують вас під час війни, але навіть можуть стати вашою могилою. Безпечне укриття повинно відповідати декільком вимогам.

У сховищі має бути мінімум два виходи на протилежних стінах. Якщо на одному з виходів трапиться пожежа або завал, то люди можуть вибратися через другий. При недотриманні умови люди опиняться в пастці.

У сховищі має бути автономне водопостачання і вентиляція, які не залежать від електрики в будинку.

Укриття, які не відповідають таким вимогам, дуже небезпечні. У них ви можете загинути під завалами. Якщо добре обладнане сховище знаходиться далеко - можна сховатися в будинку в критичний момент.

Правило двох стін в будинку

Правило двох стін описує безпечне приміщення в будинку, в якому можна сховатися від пострілів і вибухів. Між людиною і вулицею має бути як мінімум дві стіни, а краще навіть більше. Перша стіна бере на себе силу вибуху - зруйнуватися може вікно або вся стіна. Друга стіна приймає на себе осколки.

Таким чином, найбезпечнішим місцем в будинку є кімната за двома стінами від вулиці без вікон. Це може бути коридор, передпокій або ванна, якщо вона знаходиться всередині квартири. А найнебезпечніші кімнати - бічні. Також небезпечно на верхніх поверхах.

Чи безпечно на сходових клітках - залежить від типу будинку. Монолітно-каркасні будинки мають сильні стіни і багато арматури, в них можна ховатися на сходовій клітці або в під'їзді. Але панельні будинки не такі стійкі.

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