Російські окупанти грабують магазини в Україні та вигрібають з кас навіть копійки. Українські військові показали рукавицю, набиту гривнями
Відповідне відео оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Жебраки окупанти з країни, що має величезні запаси нафти та газу", - прокоментував Геращенко відео.
На кадрах видно рукавицю, в яку окупант ховав вкрадені монети
"Ось в рукавиці копійок... Невже ти сюди за цим приїхав? По гривні, по дві - видно те, що в касах магазинів залишилося, в коробочках з дрібнотою. Вони ж по магазинах лазять. Збиралися купувати щось або трофеї собі збирали, я не знаю", - коментує знахідку український боєць.
Також він звернувся до російських військових: "Це ти сюди за дрібнотою приїхав й ногу втратив, то розуму у тебе....".
Як раніше повідомляв УНІАН, російський окупант розповів рідним, що в Україні загарбники займаються мародерством. Окремо він похвалив українське морозиво. Награбоване загарбники складають в машини з надією вивезти у РФ. Крадуть навіть шини з припаркованих автомобілів мирного населення.