Антон Геращенко зазначив, що окупанти жебраки, незважаючи на запаси нафти і газу в РФ.

Російські окупанти грабують магазини в Україні та вигрібають з кас навіть копійки. Українські військові показали рукавицю, набиту гривнями

Відповідне відео оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Жебраки окупанти з країни, що має величезні запаси нафти та газу", - прокоментував Геращенко відео.

На кадрах видно рукавицю, в яку окупант ховав вкрадені монети

"Ось в рукавиці копійок... Невже ти сюди за цим приїхав? По гривні, по дві - видно те, що в касах магазинів залишилося, в коробочках з дрібнотою. Вони ж по магазинах лазять. Збиралися купувати щось або трофеї собі збирали, я не знаю", - коментує знахідку український боєць.

Також він звернувся до російських військових: "Це ти сюди за дрібнотою приїхав й ногу втратив, то розуму у тебе....".

Як раніше повідомляв УНІАН, російський окупант розповів рідним, що в Україні загарбники займаються мародерством. Окремо він похвалив українське морозиво. Награбоване загарбники складають в машини з надією вивезти у РФ. Крадуть навіть шини з припаркованих автомобілів мирного населення.

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