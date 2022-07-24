Частина вказаних об'єктів вже потрапила під прицільні удари ЗСУ.

На Херсонщині у російських окупантів є два основні шляхи постачання та чотири слабкі місця, які мають для ворога ключові значення.

Про це пише радник голови ОВА, депутат облради Сергій Хлань.

За його словами, мова йде про Антонівський автомобільний міст, який знаходиться біля самого Херсона. Він є основною артерією для окупантів, яка веде до Криму. Ще один Антонівський міст - залізничний. Він розташований у 20 км від Херсона, перетинає Дніпро й веде до залізничного вокзалу обласного центру.

"Другий напрямок - через Правобережжя. Це дорога повз Нову Каховку, що йде по греблі Каховської ГЕС, виходить до Шилової балки і йде близько 60 км по Правобережжю до Херсона. Там є і автомобільне, і залізничне сполучення", - пише Хлань.

Також він нагадує про шлях у 20 км від Херсона, який перетинає річку Інгулець через Дар'ївський міст біля однойменного села.

"Зрозуміло, що найкращий шлях - Антонівський міст, який напряму з'єднує Крим та Херсон. Дорога через Каховську ГЕС не зовсім зручна. Вона і довша на 60 км, і небезпечніша, тому що потрапляє в зону дії нашої стволки, і має слабку ділянку - Дар'ївський міст. Удари по Антонівському автомобільному мосту ви вже бачили. Позавчора наші вдарили по Дар'ївському мосту, а вчора по дорозі через греблю ГЕС. Тобто ми бачимо як мінімум пристрілку слабких місць логістики, а як максимум - підготовку до відрізання Херсона", - резюмував Хлань, додаючи, що в разі наполегливості ЗСУ утримання Херсона стане важким для окупантів, тому вони проявлять "жест доброї волі" й покинуть його.

Нагадаємо, 23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області.

Раніше, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.