Україна продовжує готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ не почне домовлятися про мир, то лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави", - зазначив президент.

За його словами, Росія концентрує там значну кількість військових і техніки.

"І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше. Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у найгірший стан за останні 50 років. Так звані лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський створив делегацію для переговорів з РФ щодо договору про гарантії безпеки. Делегацію очолив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

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