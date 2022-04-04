Делегацію очолив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Президент України Володимир Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України, яку очолив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Згідно з указом №211/2022 від 4 квітня, опублікованим на сайті глави держави, до складу делегації увійшли також міністр юстиції Денис Малюська, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Резніков та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

"Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України (додаються, таємно)", - йдеться в указі.

Крім того, як експерти делегації до її складу включені юрист-міжнародник Олександр Малиновський та Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий.

Також членами делегації за згодою затверджені народні депутати України Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), Дмитро Лубинець (група "За майбутнє") та Рустем Умеров (фракція "Голос").

Міняти склад делегації уповноважений її керівник за погодженням із міністром закордонних справ України. Глава делегації може також залучати до забезпечення роботи працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з керівниками, наукових радників та експертів.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

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