Президент у чергове наголосив, що зупинити терористичні дії Росії можна тільки зброєю - сучасною, точною й потужною.

Представники України працюють цілодобово, щоб інтереси нашої держави й нашої оборони були в центрі уваги кожної країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму сьогоднішньому відеозверненні до громадян України.

"Вся наша команда, команда України, працює в режимі 24/7, щоб тримати інтереси нашої держави й нашої оборони в центрі уваги кожної країни, яка вже є або може стати частиною нашої антивоєнної коаліції", - сказав президент.

Він зазначив, що провів сьогодні зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією сенаторів після виступу пана Ларше у Верховній Раді України.

"Вдячний йому за натхненне й точне звернення. Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ", - сказав Зеленський.

Він додав, що Ларше сказав і іншу важливу річ – що із кожним ударом по Україні, із кожним злочином російських окупантів, із кожним новим містом-мучеником рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою.

Водночас Зеленський зауважив, що хоча це справді так, проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює й ніколи не прийме як факт.

"Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об’єктах, по людям. Є жертви – загиблі, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов’янський напрямок, Бахмут, Авдіївка… Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною", - наголосив український президент.

Він висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 мільйонів доларів.

"Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим живим людям", - зазначив Зеленський.

Ситуація в Україні:

Вранці 9 липня війська РФ обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу.

Також стало відомо, що противники обстріляли один з житлових районів Харкова.

9 липня керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак прокоментував новий обстріл російськими окупантами Кривого Рогу та Харкова.

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