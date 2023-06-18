ЄС готовий до того, що війна триватиме ще принаймні кілька місяців.

Євросоюз планує прискорити поставки зброї в Україну для підтримки українського конрнаступу.

Як повідомляє Reuters, про це сказав єврокомісар з питань внутрішньої політики та військової промисловості Тьєррі Бретон в інтерв'ю французькій щоденній газеті Le Parisien.

"Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставки зброї і боєприпасів - це війна високої інтенсивності, в якій вони відіграють вирішальну роль", — сказав Бретон, нагадавши про зобов'язання ЄС поставити мільйон одиниць великокаліберної зброї протягом наступних 12 місяців.

Водночас Бретон зазначає, що ЄС готовий до того, що війна триватиме ще принаймні кілька місяців.

"Ми готуємося до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше", - додав він.

Український контрнаступ

Україна з початку цього місяця почала контрнаступ, щоб відбити територію у російських військ, і потребує все більшої кількості зброї.

Так, німецький концерн Rheinmetall хоче укласти з урядом Німеччини контракт, щоб вже в липні поставити в Україну перші 35-мм снаряди для установок Gepard. Очікується, що вартість контракту між концерном і німецькою владою складе кілька мільярдів євро, і концерн планує збільшити виробництво до 600 тисяч снарядів в 2024 році з 450 тисяч.

Водночас ЗСУ плідно раболтають над знищенням російської техніки та боєприпасів. Зокрема, сьогодні в Херсонській області знищено великий склад росіян з боєприпасами.

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