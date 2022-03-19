Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилання, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DDoS-атаки.

Кількість кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру України не знижується від початку воєнних дій. Від 15 лютого Україна зазнала понад 3 000 DDoS-атак.

Про це йдеться у прес-релізі Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, пише "Економічна правда".

Там зазначають, що російські хакери атакують інформаційну інфраструктуру. Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилання, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DDoS-атаки. Рекордом стали 275 DDoS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps.

"Хакери насамперед атакують інформаційні ресурси державних органів, установ і компаній фінансового сектору та сфери телекомунікацій. Попри це, всі сервіси працюють і доступні для користувачів. Провайдери і оператори справляються з кібератаками на свої мережі. Більшість проблем у роботі мереж пов'язана з фізичними пошкодженнями, які також вдається швидко усувати", - зазначили у відомстві.

Раніше фахівці попередили про ризики кібератак на українську сферу охорони здоров'я.

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