Кадри свідчать, що на момент влучання "Калібру" на вулицях міста перебували десятки цивільних громадян.

У мережі з'явилися перші відео ракетного удару російських військ по цивільній інфраструктурі Вінниці у четвер, 14 липня.

Одна з камер відеоспостереження, розміщена неподалік від епіцентру вибуху зняла момент "прильоту" ракети.

Зокрема, кадри свідчать, що на момент влучання "Калібру" на вулицях міста перебували десятки цивільних громадян.

Через ударну хвилю люди спершу пригнулися, невдовзі почали втікати.

Інша камера відеоспостереження у продуктовому магазині теж зафіксувала наслідки ударної хвилі від російської ракети, що розтрощила вікна закладу.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 липня, російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За даними станом на 22.00, у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 23 людини, госпіталізовані 66, триває пошук 39 осіб. За меддопомогою загалом на цей час звернулися 117 осіб.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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