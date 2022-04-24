Окупанти блокують підвезення продуктів, евакуацію громадян і змушують українців носити білі пов’язки.

З початку блокади росіяни майже повністю зруйнували інфраструктуру Маріуполя, а місцевих мешканців досі фактично тримають у заручниках.

Нові фото наслідків російської агресії опублікував полк "Азов", який зараз боронить місто від повної окупації РФ.

Як свідчать відзняті з безпілотника кадри, російські загарбники навмисне цілилися у житлові квартали. Тисячі громадян залишилися без домівок.

На будинках видно сліди від пожеж й авіа- та ракетних ударів. Дахи разом з цілими стінами знищені.

Постраждали й автомобілі цивільних.

Бог дивиться на місто Марії зверху.

"На будинки, мешканців яких вирвали ворожі снаряди, мов дітей з материнського лона. На захисників міста, яке носить ім'я матері його сина. Кажуть: Христос воскрес - воскресне Україна. Бог бачить Маріуполь зверху. Чи вистачить його див на таке воскресіння?" - написали військові.

Ситуація в Маріуполі

В останні дні окупанти зосереджувалися на атаках заводу "Азовсталь", де знаходяться сотні цивільних і військових.

19 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі". За словами заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара, завод "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю.

21 квітня під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу російський диктатор Володимир Путін віддав наказ припинити штурм "Азовсталі".

22 квітня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія не остаточно відмовилася від штурму заводу "Азовсталь" і готується відправити туди росгвардійців та представників Федеральної служби безпеки.

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