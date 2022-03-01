За добу 28 лютого державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 108 тис. осіб та майже 15 тис. транспортних засобів. Дані показники приблизно на 10% менші за показники 27 лютого.
Таку інформацію оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.
На виїзд з України до ЄС та Молдови прослідувало майже 96 тис. осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 61 тисяча людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.
Як зазначається, наразі у чергах перебувають близько 8 тис. автомобілів.
"Зазначимо, що за 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тис. наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони. Пишаємося співвітчизниками!", - зазначають у МВС.