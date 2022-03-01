Держкордон України на західній ділянці 28 лютого перетнули на 10% менше укранців, ніж 27 лютого.

За добу 28 лютого державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 108 тис. осіб та майже 15 тис. транспортних засобів. Дані показники приблизно на 10% менші за показники 27 лютого.

Таку інформацію оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

На виїзд з України до ЄС та Молдови прослідувало майже 96 тис. осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 61 тисяча людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

Як зазначається, наразі у чергах перебувають близько 8 тис. автомобілів.

"Зазначимо, що за 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тис. наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони. Пишаємося співвітчизниками!", - зазначають у МВС.

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