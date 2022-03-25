У Києві спостерігається задимлення через пожежі, викликані обстрілами окупантів у передмісті.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник.
"Друзі! У столиці спостерігається задимлення через пожежі, викликані обстрілами окупантів у передмісті. Зачиняйте вікна, по можливості, не перебувайте на відкритому повітрі. Фахівці радять робити вологе прибирання в приміщеннях, споживати більше рідини - до 2-3 літрів на день та підвищувати вологість повітря в приміщенні. У разі появи кашлю чи задишки – зверніться до лікаря", - написав він у своєму фейсбуці у п'ятницю вранці.
Поворозник нагадав, що через пожежну небезпеку заборонено відвідувати столичні лісопаркові зони поза житловими мікрорайонами.
Раніше в Україні попередили про загрозу суттєвого погіршення радіаційного фону у Зоні відчуження.