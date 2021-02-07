Двоє українських бійців загинули від підриву на вибухівці.

Протягом минулої доби, 6 лютого, російські бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Від ворожих обстрілів дістали поранення троє українських захисників. Ще троє військових підірвадись на вибухівці, двоє з них загинули.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в передмісті Красногорівки бойовики відкривали вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти кілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Пісків ворог неодноразово вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу, отримав вогнепальне поранення один український захисник, його госпіталізували.

На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Мар’їнка, троє військовослужбовців зі складу ОС підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього боряться медики.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування РФ здійснили кілька прицільних пострілів по українських позиціях зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців госпіталізовано, їхній стан задовільний.

Поблизу Луганського за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Від початку поточної доби, 7 лютого, обстановка в районі проведення операції ОС контрольована українськими підрозділами, порушень з боку бойовиків не зафіксовано.

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Автор: УНІАН