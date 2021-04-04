Глава МЗС обговорив з чинною главою місії загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів напередодні телефонну розмову з діючою головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Читайте такожРФ стягує до кордону з Україною військову техніку, номери маскує - розслідувачіПро це повідомляє прес-служба МЗС.

Міністр детально поінформував співрозмовницю про системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації дотримуватись режиму припинення вогню, а натомість намагання нарощувати свою військову присутність поблизу кордонів України.

Кулеба звернув особливу увагу на зростання інтенсивності російської пропаганди протягом останніх тижнів, зокрема системні спроби поширювати дезінформацію про нібито підготовку України до здійснення військової ескалації.

Глава МЗС України запевнив, що подібні звинувачення не мають нічого спільного з дійсністю, адже Україна залишається на позиції політико-дипломатичних шляхів врегулювання конфлікту та деокупації українських територій.

Кулеба наголосив на критичній важливості чітких і сильних дипломатичних сигналів, аби демотивувати Росію від будь-яких подальших деструктивних дій.

«Чим сильнішими будуть дипломатичні сигнали зараз, тим зрозуміліше буде для Росії, що за будь-який новий виток ескалації їй доведеться сплатити високу ціну», - зазначив глава МЗС.

Він закликав ОБСЄ відкрити додаткові передові патрульні бази ОБСЄ вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону.

«У наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії. І якщо є зараз місце, де ця увага потрібна більше, ніж будь-де, то це саме неконтрольована ділянка кордону між Україною та Росією», - наголосив Кулеба.

Загострення на Донбасі: подробиці

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони не виключають спроби просування російських окупаційних військ углиб території України. За даними розвідників, Росія нарощує військову присутність біля українських кордонів і завершує підготовку комплексу заходів, мета якого - спонукання України на військову відповідь.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію введення більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

Керівник МЗС Дмитро Кулеба закликав Росію підтвердити прихильність політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі, яку вона завела в глухий кут.

Глава Міноборони США Ллойд Остін у розмові з міністром оборони України Андрієм Тараном запевнив, що Україна не залишиться наодинці в разі посилення російської агресії.

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Автор: Тамара Отовська