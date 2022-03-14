З деякими здобувачами освіти не змогли встановити зв'язок.

У зв'язку повномасштабним вторгненням РФ в Україну з Одеської області виїхало майже 70 тис. школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді повідомив керівник департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

"Встановлено, що із загальної кількості здобувачів освіти, яка відповідно становить 281 тис. 913 осіб сьогодні на території громад та мікрорайонів навчальних закладів Одеської області знаходяться 215 тис. 188 осіб", - зазначив він.

За межі регіону виїхали 23 тис. 875 школярів, а за межі України - 43 тис. 200. Всього в регіоні з моменту введення воєнного стану перемістилося 67 тис. 57 дітей шкільного віку.

"Звичайно, є невелика кількість здобувачів освіти, з якими поки не встановлено зв'язок", - додав Лончак.

Водночас він зазначив, що навчальні заклади Одеської області відкриті для школярів, які прибули з інших областей України. Найбільша кількість таких дітей в Одесі - 44 тис. 104, в Чорноморську - 3 тис. 408 і в місті Южному - 1 тис. 540.

Нагадаємо, 13 березня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав, що російські окупанти готуються до здійснення висадки десанту в Одесі та області.

Рано вранці 24 лютого війська Росії увірвалися на територію України. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Одесу.

11 березня мер Одеси Геннадій Труханов попередив, що ворог намагається оточити обласний центр.

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